音樂會增「AI自主」 聞歌起舞製動畫 浸大「訓練」避指示 展現學習理解力

浸大下周四（14日）將在香港大會堂音樂廳舉行名為「重聚」（A Lover's Reunion）交響樂團周年音樂會，除了一貫的樂團、樂手有合奏、獨奏演出，今年首次聯同浸大「創造性智能實驗室」加入3項AI元素，包括AI虛擬合唱團、舞蹈家及媒體藝術家（見圖）。

周年音樂會下周舉行 懂配合真人合唱

音樂會當日，AI合唱團及媒體藝術家，將一同配合浸大交響樂團樂手，合力演繹普通話歌曲《東方之珠》。為訓練AI合唱團，浸大計算機科學系助理教授雪巍稱，事前收集人們說話及唱不同語言歌曲的聲帶，讓AI分辨不同音色；起初AI合唱團唱普通話詞，音準、拍子不對，需由團隊再投入數據，並改善問題。

負責訓練AI媒體藝術家的浸大計算機科學系專業應用副教授柳崎峰說，藝術家可配合歌詞，「完全自動驅動」創造配合意境的影像；例如在《東方之珠》一曲，AI畫面如以無人機角度帶觀眾欣賞香港夜景，唱至高音部分，無人機在高空劃過海面。

「演繹」《東方之珠》呈現城市夜景

至於AI舞蹈家，計算機科學系助理教授陳杰稱，團隊先記錄香港舞蹈團專業舞者的舞姿，讓AI學會在不同節奏、樂曲下配合怎樣的芭蕾舞姿勢，「（AI）每秒舞步都跟真人學習對象不同，是全新的演繹」。

浸大9月將有新成立的創意藝術學院，不少課程結合藝術與科技。浸大協理副校長（跨學科研究）、創意藝術學院院長潘明倫認為，「藝術的呈現亦要走得前」，冀捉緊近年大眾對Art-tech的興趣，於音樂會融合AI科技。他說，在AI機械學習（Machine Learning）過程中，「界線是不會（人類指令）令它做某一樣嘢，盡量能令它自己去做」，包括避免指示AI跳舞動作，務求展現AI學習、理解和自主能力。