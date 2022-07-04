青年最盼港實踐價值 自由、民主、法治列三甲

「青年對香港未來的願景」研究報告包括調查1054名15至34歲青少年、訪問15名青年個案及4名專家和學者。報告列出個案意見（見表），有15歲中學生憶述，兩三年前自己還能在充滿自由、民主和和諧的社會中參與遊行活動和表達訴求，現在卻因言論自由收窄，不能暢所欲言。

對政府期望 解住屋問題居首

調查顯示，青年除希望改變言論自由受限的情况，最期望新政府能夠為青年而做的，首3項分別是解決青年住屋問題（45%）、聆聽青年聲音（35.3%）及修補關係（27.5%）。

報告引述個案分享，一名與父母居住公屋多年的應屆女大學生認為，購置物業才能得到保障，可是樓價不斷上升，即使努力讀書，也預計未來無法置業。青年創研庫「管治」組別成員徐嘉豪表示，房屋問題比例雖是最高，但3項訴求均重要，不應分先後次序處理。

調查亦反映63.6%受訪者不信任特區政府，另有近半人預計10年後留港定居，17.4%和2.2%受訪者則分別希望到海外和內地定居。青年創研庫「管治」組別成員葉梓聰表示，要讓青年與政府重建互信和信任、青年對個人發展前景建立信心等，如新政府改組民政事務局至民政及青年事務局是新里程碑，將青年事務提升至政策局層面。

六成不信政府 兩成冀離港

徐嘉豪亦建議推廣更多具實踐和共創元素的社區建設計劃，讓青年發掘城市獨特之處，以及加強官商民之間的互動，拉近社會與年輕人的距離。

團體籲政府留意網上評論訂策

青年創研庫「管治」組別召集人林景輝補充，政府可留意青年的網上評論，將有用意見轉化為新政策。他又稱，近年的社會事件和新冠疫情未止等因素，對政府管治帶來前所未有的挑戰，社會亦缺乏互信，新一屆政府應把握剛成立的契機，為社會塑造願景，給青年、市民及社會帶來新希望。