科大廣州分校與港共用資源 學生可讀港課程

9月開學 3本科明年招生

教育部稱，港科大（廣州）由廣東省人民政府管理，按照國家統一招生政策規定招收本科生，頒發港科大（廣州）畢業證書、學士學位證書及港科大學士學位證書。3個本科課程，包括人工智能、數據科學與大數據技術、智能製造工程，2023年開始招生；先進材料、智能交通、微電子等15個碩士博士專業則今年招生。

校方稱，兩校將推動學生互享課程資源，如符合兩校教務委員會聯合學術協商機制所定的要求，港科大的學生可修讀港科大（廣州）的科目及學位課程，反之亦然。

港科大（廣州）校長倪明選稱，有信心將該校建設成為內地與香港教育融合發展的典範、國際知名的高水平大學，為大灣區乃至國家發展提供堅強的智力支撐與人才保障。

城大東莞分校獲批籌備設立

港科大、廣州市人民政府及廣州大學2018年簽署共同舉辦協議，翌年教育部批准籌備設立，至今年9月港科大（廣州）開校。另有大學繼續籌建內地校園，香港城市大學昨回覆稱，城大2020年初與東莞市人民政府及東莞理工學院簽署合作辦學協議，同年5月正式向教育部提交籌備設立申請。校方稱，近日香港城市大學（東莞）獲批籌備設立，詳情適時公布。