小裝置隨身 銀髮搭車「不求人」 中學生研製 助辨巴士資訊

掃描站牌讀出目的地

倘迷路一鍵「求救」

佛教沈香林紀念中學4名中四生設計名為「AI-RIS」裝置，配以掛頸繩戴上，弱視或認知障礙長者如同隨身攜帶「微型電腦」。每逢乘巴士前，長者可利用裝置的小鏡頭掃描車站站牌，相應的手機應用程式便會發聲，朗讀站牌上所有目的地。每一下掃描，系統都會把長者身處地方上傳雲端平台，供家人需要時於應用程式了解其位置；長者一旦迷路，亦可按下特定按鈕「求救」，系統會即時經電郵傳送位置予其家人，就如「隨身平安鐘」。

學生：自己也會老 亦是幫自己

隊長吳宇僖表示，團隊以人口老化為出發點，參考資料，10多年後本港老年人口佔整體三分之一，「除了社會問題，我們甚至想到自己變老，設計作品亦是幫自己」。他稱接觸過不少長者，很多人有「不想成家人負擔」想法，「覺得自己是負擔不敢出門，怕麻煩家人，所以想幫助他們增加出行自信」。

指導教師何嘉琪說，團隊應用學校電腦課所教的技巧，組裝裝置上的線路，又說學校一直希望學生能以科技解決日常生活問題，鼓勵學生具同理心。他提到，團隊把裝置改良數次，其中一次有評審問「如長者有五十肩，怎把手伸直舉高掃描站牌」，於是學生改良掃描範圍，助長者更易獲取車站資訊。

在大專學生組，奪金的香港專業教育學院（屯門）製作名為「自慧理」的網站，專為需定時物理治療的長者而設。團隊參考物理治療師建議，針對上肢、下肢和全身運動，透過電腦前置鏡頭偵測長者動作是否標準，亦會發聲指令下一動作。團隊成員莊梓揚說，人口老化對本港醫療體系構成負擔，加上一般長者物理治療排期需時，希望長者在網站「自助式」物理治療，並記錄他們的運動次數。

大專生推自助物理治療網站獲獎

房協今年舉辦第二屆「創科樂『耆』中」樂齡科技設計比賽」，各組金獎隊伍可獲1.5萬元獎金。房協副主席凌嘉勤昨表示，房協位於紅磡利工街的第三個「長者安居樂」項目快將落成，未來會陸續興建更多「長者安居樂」住屋。