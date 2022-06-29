科大師生研AI系統監察地盤風險 創業賽奪冠

偵測危險發警告 已有兩項目採用

今年「科大-信和百萬獎金創業大賽」以身心健康、環境安全為焦點議題，175支由科大教授、學生、校友以及本地和海外院校成員組成的隊伍競逐。其中名為「AutoSafe」的隊伍憑設計提升工地安全的AI系統奪冠軍，除了發出安全警告，亦可讓項目管理層參考檢視數據，改善工地安全管理流程。團隊已與業界開展合作，在一酒店項目和政府項目採用此技術，有望進一步提升建造業僱主及工人的安全意識及文化，減低事故風險。

亞軍研寵物傳染病快測

季軍設計智能調酒機

獲得亞軍的隊伍FLASH Diagnostics以「守護毛孩健康」為出發點，團隊稱，寵物身體檢查的費用昂貴，且取報告需時，因此團隊結合成員科研經驗，研製出動物傳染病快速測試套裝，供獸醫使用，成本比於實驗室檢查便宜，且簡單易用。

季軍隊伍由XOXO Beverages獲得。團隊設計的調酒機，配備醫學用的泵管精準控制調配分量，配合科研技術，以漩渦混合模式均勻攪拌雞尾酒，加上急凍系統控制溫度及溶水量，以相宜價錢，便可獲媲美調酒師水準的雞尾調酒服務。