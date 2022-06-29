公民課本評審尾聲 「主題2」料7月出書單

適用中四的公民科主題1（「一國兩制」下的香港）6間出版社、7本課本資料，本月初上載「適用書目表」，中五的主題2（改革開放以來的國家）課本資料未出爐。

教師：中五生開學前有書屬未知數

教育局文件表示，主題2的課本送審工作接近完成，預料7月初在「適用書目表」網頁發放通過評審的課本資料。至於公民科課程最後部分、主題3（互聯相依的當代世界）課本的「適用書目表」，局方料2023年首季推出，供學校2023/24學年選書。

余振強紀念中學公民科主任李鈞偉認為，升中五的學生何時可拿到公民科主題2課本仍是未知數，但認為不應依賴出版社，「學校無論有沒有課本，老師都會分工看課程文件，再製作適合的筆記及教材，切合學生所需」。

監察課程推行 完成26中學重點視學

為監察課程推行，教育局截至今年5月，完成26間中學的公民科重點視學、11間中學的校外評核工作，預料全學年到訪約50間中學；局方本月初分別為300名校監和校長、500名副校長和公民科科主任舉辦分享會，「以期公民科能按其課程理念和宗旨有效落實，在推行時不會偏離課程初心，貫徹培養學生國民身分認同等課程目標」。

文件又稱，教育局本學年為13間中學提供「到校支援服務」，為59間中學組織專業網絡活動，包括共同備課、專業交流分享活動。李鈞偉的學校亦有參與「服務」，認為教育局代表幫助學校捉摸公民科課程重點，在校方設計課堂、工作紙前均會引導教學方向，「教師減少犯錯」。

九成學校開高中中史選修 教局：有微升趨勢

教育局文件亦提及，高中公民科及中史科課程均是「國民教育重要範疇」、科目明顯佔上重要位置，讓教師從不同的維度鞏固學生對國史、國情、國家安全的認識。當局稱，開設高中中史科的學校一直維持約九成，雖整體學生人數近年驟減，但該科仍在20個高中選修科中，最多人選修科排第7，「按比率計算，更有微升趨勢」。