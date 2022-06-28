談移民潮稱香港福地 李國章：青年見在港賺到錢必回流

學生會倘「做政黨」

縱重組港大亦不承認

港大去年7月宣布不再承認學生會地位，李國章當時是校委會主席。他說，不排除學生會未來仍有可能重組，校方是否再承認學生會，要視乎學生如何自己組織，不認為校方應幫助他們；若學生會重組後是做政黨，倡議港獨，大學一定不會承認他們，「對生活學習條件，（校方）是想聆聽，不是想聽他們去擲汽油彈、做汽油彈」。被問到學生會曾否做此等激進事情，他稱「中大好像有」，記者追問是否指學生會，他回答：「不知道，不過我知道中大校園（當時）好像有許多汽油彈。」

盼留下教師有熱誠 「愈少敗類愈好」

教育局數據顯示，本學年直資或公營學校的教師流失率（臨時數字）分別為8.4%及7.5%，流失4050人，較上學年2380人增七成。曾任教育統籌局長的李國章稱，對於不想繼續教學的教師，「你要走我覺得完全沒有問題。希望留下的老師真是熱誠，好愛我們的學生」。他說每個行業都有敗類，「你最希望愈少敗類在你行業之內愈好，這種壓力希望可以提升教師的質素」，又稱相信大部分老師是無問題。