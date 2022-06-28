科大畢業生月薪2.4萬升一成 第五波後企業審慎 人事顧問料求職更難

跨學科課程5.5萬元最高

科大公布2021年本科畢業生就業調查，獲97.8%（2366名）學生回覆，當中73.1%人表示已獲聘全職工作或屬自僱。調查顯示，去年畢業生平均月薪24,320元，較前年21,984元升10.6%（見表）；平均月薪最高為跨學科課程事務處的畢業生，達54,804元，其次為商學院26,343元。

理大畢業生月薪增3.5%

理大亦公布調查，反映去年2915名本科畢業生平均月薪21,557元，對比前年20,832元增3.5%。至於各科畢業生薪金水平，物流工程兼管理（榮譽）理學士學位平均月薪升幅最高，按年增19.5%，至18,401元；其次是環境工程及可持續發展學，平均月薪17,855元，按年升16.5%。至於跌幅最嚴重為航空營運及系統學，月薪14,902元，按年跌10.3%。

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥稱，去年同期，僱主以為疫情已到尾聲，對本港經濟反彈抱樂觀態度，企業較願意增加入職起薪點招聘畢業生，但今年爆發第五波疫情，招聘進度拖慢，「一拖之下，開人工亦變得審慎，加上擔心會否有第六波疫情，請了人也擔心能否如期返工，企業多了擔心」。他說，較受影響行業包括高端消費品、航空、旅酒店業、會展業等，建議應屆畢業生考慮相對「渴市」的安老服務、幼兒照顧，以至物管等職位，亦可考慮進修。

人力顧問：安老幼兒服務較渴市

毅知顧問公司董事總經理周綺萍說，去年疫情好轉，畢業生就業有改善是意料之內，但她說難料今屆情况，本港仍未與內地和外國完全恢復來往，導致商務、人才流失，「跨國企業轉為進駐其他亞洲城市，連帶職位空缺減少」。