調查：逾半學童復課前後情緒受困

【明報專訊】新冠疫情下，學童經歷面授、網課及停課交替。有團體5月訪問1184名小五至中三學生，發現逾半數受訪學生復課前後（4月中至5月中）有輕微至嚴重情緒困擾；近六成學生表示學業壓力是心理困擾主因。香港中華基督教青年會協調幹事施文欣表示，家長擔心子女復課後追不上學業，或增加子女壓力。她建議關心子女學業之餘，公餘時可約子女做同感興趣的活動，透過傾談近况建立互信。
個案：劏房隔音差 網課難集中
香港中華基督教青年會（下稱青年會）今年5月做問卷調查，訪問1184名小五至中三學生，發現第五波疫情特別假期時（3月中至4月中），學生在學習用途以外的上網時間普遍增加。調查發現，54.7%受訪學生復課前後有輕微至嚴重情緒困擾；近六成學生表示學業壓力是心理困擾或抑鬱的主因。
中三的阿魏家住唐樓劏房，隔音欠佳，狹小空間易聽到隔壁聲音，疫情時上網課往往難集中。他說，學業是主要壓力來源，疫下無法外出與朋友打籃球，只能上網打遊戲機、看影片紓壓和消磨時間，父母為此偶爾亦會斥責幾句。阿魏說，明白父母出發點是為他設想，但希望語氣更溫和，抽時間了解他在課業以外，例如校園生活和社交圈子等近况。
調查同時顯示，超過八成受訪者願意減少上網與家人相處，逾半成受訪學生表示希望父母具備溫柔、支持、共同話題、幽默等條件。
輔導員籲勿一味責罵 留意態度
香港中華基督教青年會心理輔導員馬慶民說，上網有助短暫紓壓，但過度上網或使用社交平台，或引致更多精神問題，他理解家長難免着緊子女課業，但建議家長宜注意表達方式和態度，避免一味責罵或隨便定義「上網等於子女有行為問題」，應關心引致青少年感壓力的原因。
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