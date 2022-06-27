調查：逾半學童復課前後情緒受困

個案：劏房隔音差 網課難集中

香港中華基督教青年會（下稱青年會）今年5月做問卷調查，訪問1184名小五至中三學生，發現第五波疫情特別假期時（3月中至4月中），學生在學習用途以外的上網時間普遍增加。調查發現，54.7%受訪學生復課前後有輕微至嚴重情緒困擾；近六成學生表示學業壓力是心理困擾或抑鬱的主因。

中三的阿魏家住唐樓劏房，隔音欠佳，狹小空間易聽到隔壁聲音，疫情時上網課往往難集中。他說，學業是主要壓力來源，疫下無法外出與朋友打籃球，只能上網打遊戲機、看影片紓壓和消磨時間，父母為此偶爾亦會斥責幾句。阿魏說，明白父母出發點是為他設想，但希望語氣更溫和，抽時間了解他在課業以外，例如校園生活和社交圈子等近况。

調查同時顯示，超過八成受訪者願意減少上網與家人相處，逾半成受訪學生表示希望父母具備溫柔、支持、共同話題、幽默等條件。

輔導員籲勿一味責罵 留意態度

香港中華基督教青年會心理輔導員馬慶民說，上網有助短暫紓壓，但過度上網或使用社交平台，或引致更多精神問題，他理解家長難免着緊子女課業，但建議家長宜注意表達方式和態度，避免一味責罵或隨便定義「上網等於子女有行為問題」，應關心引致青少年感壓力的原因。