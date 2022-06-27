教大推親職教育App 10周提升親子技巧

應用程式內設有為期10周的學習內容，每周重點學習一種親子相處技巧，包括積極聆聽、遊戲中學習、親子閱讀。以第2周主題「積極聆聽」為例，當中提到家長聽到子女訴說負面情緒時，應容許子女說出情緒由來，而非阻止他們表達。

各主題附簡化幼兒教育理論短文

林俊彬稱，每個主題附短文章，將幼兒教育學術理論簡化；同時為各主題設計全新動畫、拍攝家長示範短片、測驗，希望鞏固家長所學。教大團隊花110萬元製作應用程式，公眾可免費下載。

為配合第4周主題「親子閱讀」，教大同時推出一系列圖書，讓家長實踐於動畫和短片學到的「對談式閱讀 」技巧，包括引導孩子回想情節、多問開放式問題、將故事聯繫至日常生活等。林俊彬表示，這種親子閱讀方式猶如與子女開展對話，家長要避免「講足全程」，閱讀時應與孩子一問一答，「整個概念是他（孩子）講多些，你（家長）講少些」，以達至提升孩子閱讀興趣和語言能力。

林俊彬稱，部分家長在疫下始察覺「原來小朋友這麼難湊」，衍生不少親子相處問題。為幫助家長，他希望家長可趁子女最近重返校園，多在空餘時間學習有科學根據的親子技巧，「好想家長將程式內的訓練變成習慣，例如學會共讀技巧，就每天抽15分鐘親子閱讀，建立習慣後效果會漸明顯」。