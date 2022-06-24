最大難題試卷保密 前考評高層籲解說

該名考評局前高層人員稱，自DSE推出，考評局已構思設內地試場，亦曾赴內地考察，過往因內地考生需求小而未成事。他稱，考評局考察後認為，最大難題是確保試卷內容在運送過程保密，考評局需向公眾交代細節。他提到，考評局過往曾分析非香港身分證報考者的DSE成績分佈，但「見不到異象，分佈與本地考生相若」。他建議如內地自修生急增，可續做分析，檢視評分安排。

港不同校教師監考 政黨憂內地異

民主黨教育政策發言人朱子洛質疑是否可確保內地試場如香港試場般嚴謹，「試卷是否可考試當天跨境付運，還是在內地過夜？考評局會否派員監管？」他又稱，本港試場有不同學校教師監考，互相監督，質疑內地試場做法是否相同，否則會成漏洞。

民建聯則十分歡迎及支持安排。民建聯教育事務發言人郭玲麗說，近月已建議內地設立DSE試場，以方便內地居住的港籍及雙非考生，相信可解決他們以「自修生」身分來港應試、應考期間居住等問題。