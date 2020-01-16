內地港人子弟校准設DSE試場 2024開始 校長稱優惠內地生 專家料摘星競爭增

非原校考生須經當地部門同意

考評局近日修訂DSE考試規則，接納香港境外合資格的學校參加DSE，即讓內地港人子弟學校（已獲內地部門認可為合資格並獲批開辦DSE課程）向考評局申請成為「與考學校」。據新規定，有關學校有責任提供試場以容納所有原校考生及包括自修生的外來考生，但後者或須得到當地相關部門同意。

口試實習仍須在港考

不過，個別科目仍要求在香港應試，包括英文口試、體育或音樂科實習考試；而乙類應用學習科目、丙類其他語言科目則只會在港開辦和考試（見表）。

考評局回覆本報稱，由於近期有在內地提供香港高中課程的港人子弟學校申請成為DSE「與考學校」，目前正處理相關申請。考評局委員會與公開考試委員會經詳細考慮及討論後修訂《考試規則》。

廣州暨大港澳子弟學校校長鄭景亮認為，措施會在大灣區廣受歡迎。「內地生過往最擔心要以自修生報考（DSE），要搭車來港，（考期內）入住酒店幾星期，但隨考點落戶大灣區認可學校，不用出遠門考試，絕對是方便、優惠政策」。他續說，該校去年已向考評局申請成為「與考學校」，本學年校內約50名中四生、10多名中五生亦就讀DSE課程。

深圳香港培僑書院龍華信義學校總校長吳育智說，內地港人子弟學校DSE課程一直受不少大灣區家長追捧，該校去年招生階段收到8000至9000份申請，受辦學規模所限，9月只可取錄約1200名學生；當中約70人正讀中四，兩年後可用學校考生名義在內地考DSE。

1至5級不影響 5*起拉curve

學友社學生輔導顧問吳寶城說，理論上本地生競爭有可能增加。他說，DSE考生取1至5級是水平參照，不因考生增加影響個人分數；但5*或以上採取「拉curve」制度，即5*由第5級的最佳30%人取得，5**則是最佳10%人，「如增加學生，而他們好勁，就會搶了你的（5*至5**）位，但並非人人也能取星」。