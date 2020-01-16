轉各國官方機構試 DSE外語科增韓語

2025開始 達指定水平方列DSE成績

2025年DSE起，「丙類」科目將設5科，包括現有的法語、德語、日語及西班牙語，並增設韓語。考生須直接向相關機構報名，應考相關官方文化機構在港舉辦的指定語言考試，達指定水平便可獲納入DSE成績（見表）。以最受考生歡迎的日語為例，DSE生可考日本語能力試驗（JLPT），至少考獲N3（設5級，N1為最高）才可納入DSE成績匯報。考評局稱，2025年DSE不再提供印地語和烏爾都語，因目前未能找到合適的考試。

滙基書院（東九龍）讓學生選讀日語，校長鄭建德稱，現時由劍橋國際閱卷及作成績評級，於證書展示A至E等級，本地大學個別學科收生時會考慮有關成績，惟不太確定本地大學對新安排的成績認受性，「考到日語N3反映DSE成績的什麼評級？大學如何理解？」他期望考評局進一步向大學解說。

校長關注評級換算及大學認受

元朗商會中學現設高中日語、法語，兩科共約10人應考。校長丘志良表示，修讀學生需於周六參加校外機構辦的課程，要再視乎新安排的課時要求、校外機構的安排、可行性，才放於7月的選科表，讓升中四的學生考慮。他表示，希望學生有多元學習經歷，如果有興趣及能力，選修外語也無妨，而過去有學生提及對韓語有興趣，學校會了解安排，再考慮是否開設。

考評局：獲國際認受 考一次取兩證書

考評局秘書長魏向東稱，是次與5個國家官方文化機構合作的考試，不但較目前的安排更具彈性，亦可配合不同學生的學習進度、志向和興趣。他說，有關的官方語言考試除獲所屬國家認可，亦在國際上獲廣泛認受，考生應考一次考試便可取得兩張證書，即同時獲官方語言能力的認證及DSE證書。