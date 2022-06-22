理大學生會今議解散否 委員稱律師提醒該會或違國安 指會員可選暫停運

前身是理大學生會編委會的「紅磚編委」日前發文，稱評議會今晚召開會員大會，探討包括是否解散學生會、暫時凍結學生會運作等，呼籲會員出席會議。

屬會多轉校方管 憂減代表性

一名理大學生會臨委會委員昨向本報透露，今年起有律師提醒理大學生會正面臨國安法風險，建議解散。該委員稱，隨着學生會被校方要求遷出會址、不能再享用校方資源，同時不少屬會轉向校方簽署「合規確認書」，脫離跟學生會屬會關係，直接由校方管理，擔心日後代表性變低，「（學生會）議政功能不如以往，即使繼續也是支離破碎、苟延殘喘。一年前仍有人上莊，一年後諗解散都幾唏噓、難以接受」。

該委員續說，學生會會章今年1月經修訂，即今日會議如獲四分之三在席會員贊成，可通過學生會解散；會員亦可選擇暫時凍結學生會運作或提出建議。

翻查資料，理大2013年起要求學生會簽署合規書（見表），今年1月校方稱未收回合規書，即時終止學生會及相關組織以理大名義運作的權利，下月15日前須遷出會址。

慶85周年 改建入口8月開幕

另外，理大今年85周年校慶，改建暢運道校園入口為慶祝活動之一，校網稱今年8月將舉行新入口開幕禮。本報記者昨見該入口處有銀灰色的鋁製格柵、綠化特色牆等新裝飾，部分範圍仍被圍板封着；師生入校要拍卡登記，訪客則須持校方批出的QR Code才可入內。

理大碩士課程盧同學說，驟眼看新設計「很潮」，惟跟校園原本「工整」建築格格不入。他本科4年於理大就讀，提到校方近年限制訪客進出，形容「冇就自由啲，相信𠵱家仲設有，因為疫情措施，但係咪藉口就好難講」。

理大二年級陳同學對拆去原有的噴水池地標感可惜，又說入校登記對持有證件的師生影響不大，但為來賓帶來不便，「唔閘住啲人，人流可能雜啲」。

理大回覆，校園主入口位置作優化工程，設計經校內諮詢後，採納了以紅磚配合柱廊的設計，已接近竣工。另外，鑑於新冠疫情持續，所有進入訪客須預先登記，校方將密切留意疫情發展，適時調整防疫安排。