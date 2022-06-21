半日班幼園流失13%學生 教聯調查：一成校未來兩年或停辦

有幼園80人畢業 20人報讀

教聯會上月中向全港幼稚園發問卷，收回235名幼稚園校長或副校長回覆。調查顯示，71%幼稚園稱報讀下學年K1全日班學生減少，平均近三成（29%）；68%稱報讀半日班人數下跌，平均按年減約兩成半。林翠玲稱，據悉有幼稚園今學年約80名K3學生畢業，惟只有約20名K1新生報讀。

疫情期間幼稚園亦出現退學潮。教聯會理事蔡麗芳說，部分K3學生獲小學取錄後，隨即退學或休學；亦有幼稚園學前班幼兒八成退學。

七成需裁教師 教局拒再延過渡津貼

調查又稱，42%幼稚園面對很大財政困難，有一成學校表示目前校方儲備只夠維持本學年營運。73%幼稚園下學年需要裁減教師，每校平均需減2至3名教師。教育界立法會議員、教聯會副主席朱國強建議，調高每名幼稚園學生的單位資助額，延長「幼稚園教育計劃」過渡期津貼。

教育局回覆查詢稱，隨着幼稚園學生人口下降，幼稚園數目或會減少，所需教師自然相應減少，當局會持續檢視學童及幼稚園的需要，優化教學或新增資助，協助幼稚園持續發展。但當局稱，早前已將過渡期津貼延長3年至本學年，理應為相關幼稚園提供合理的時間和支援作相應安排，以完成順利過渡，故本學年會終止津貼。

稱楊潤雄唯一缺點「體恤前線弱少少」

另外，下屆政府新班子將上場，被問到對現屆教育局長楊潤雄的評價，朱國強稱，楊唯一缺點是缺乏前線教學經驗，「體恤我哋心情呢方面弱少少」。他又說候任教育局長蔡若蓮過往關心幼稚園界別，有前線教學經驗，希望她理解學界難處，穩定教育生態。