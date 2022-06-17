都大擬建新校舍 稱天橋車位開放公眾

都大回覆查詢稱，大學因應教研發展需要，正積極探討擴建校園可行性；興建項目仍在探討階段，有待進一步確定，校方會適時向大學成員及公眾公布更多詳情。

都大向區議會呈交文件指出，隨學生人數持續遞增，現時何文田校園空間及學習設施不足以應付教學需求，建議使用現時常盛街及佛光街交界一幅荒廢斜坡土地建新大樓，藉以擴充校園空間及教學設施，支援持續提供優質教育的需要。

擬建新校舍大樓不設學生宿舍，都大稱將配備多項先進教學設施及學生活動空間，並計劃興建行人天橋跨越佛光街連接都大正校園，供師生及附近居民使用。都大亦稱會開放部分設施如平台花園予附近居民、部分活動室予社區團體借用、地庫停車位非繁忙時間供市民使用。

料3年後動工 2028完工

都大稱，方案在大體政策上獲教育局支持，惟用地在何文田分區計劃大綱圖內被規劃為住宅（甲類）用地，可建100米高的住宅項目，故都大正向城規會申請支持建新大樓，稍後亦將工程計劃方案呈交城規會，計劃明年展開詳細設計及於2025年動工，目標是2028年尾完工。

至於對環境及景觀影響，都大表示會在設計階段作初步環境審查，會嚴控施工期間噪音、塵埃和排水，以符合環保署既定標準和準則，強調施工時工程應不會對附近環境造成負面影響。