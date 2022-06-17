遭勒令停用校名遷走 理大學生會改名紅磚社

翻查資料，《香港理工大學條例》第4條稱，任何人不得未經授權而使用理大名稱。理大2013年起要求學生會簽署「合規確認書」，才可獲授權用理大名義運作，「以保障理大聲譽及權益」。今年1月，校方要求學生會同月31日簽妥合規書，惟校方未能收到有關文件，遂決定即時終止學生會及相關組織續以理大名義運作的權利，下令學生會須於7月15日前遷出，轄下數十個學生組織均受影響。本報向理大查詢有何學生會組織已簽合規書，校方沒有回覆。

學生組織多已改走校名

理大向本報稱，按照理大相關條例，校方早前已終止學生會及相關組織繼續以「香港理工大學／理大」名義運作的權利，有關團體須於本年7月15日限期前遷出位於理大之會址。校方重申任何未經校方認可及授權的組織，均不會獲批准以理大名義舉辦活動。

本報昨翻查理大學生會及相關學生組織社交媒體專頁，大多已改走校名字眼，附上相關的組織連結包括「紅磚事務委員會」、「紅磚福利」。

「紅磚編委」簡介稱與理大無從屬關係

理大學生會編委會昨將facebook專頁名稱改為「紅磚社學生報編委會」，Instagram名稱早前已改為「紅磚編委」，簡介列明「紅磚學生報編委會隸屬紅磚社，與香港理工大學沒有任何從屬關係」。

編委日前發文稱，評議會上月27日召開會員大會，通過更改該會註冊組織名稱議案，敲定選用「紅磚社」一名，另一選項是「1972學生協會」。

此外，理大學生會為本地獨立註冊團體，去年校方亦因此要求學生會自行處理財政事務，宣布停止代學生會收會費。