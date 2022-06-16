齡記公民課本述國安法背景：部分人藉反政府施政引發動盪

7書均提「未立23條致國安缺口」

教育局「適用書目表」目前共載有6間出版社、7本公民科課本，全部均為中四級的主題1（「一國兩制」下的香港），最新上架為齡記課本。

在《港區國安法》章節，與其餘6本課本一樣，齡記課本亦提及2003年港府就《基本法》23條展開立法工作，惟一直未完成，「此情况導致香港成為了國家安全的一個缺口」。課文續稱，「近年，部分人士藉反對政府施政，引發了社會動盪……同時，部分人請求外國政府干預香港事務，甚至制裁香港，罔顧國家和港人利益，嚴重危害國家主權、安全和發展利益」。

3本避提「修例風波」 4本提「外部勢力」

比對6間出版社共7本公民科課本，可見3本避提「修例風波」字眼，有內容稱「2019年發生連串嚴重暴力事件」。所有書中，共4本提及立法背景涉及「外部勢力」介入本港，或請求外國干預。

齡記亦發放其他教學資源，另設「綜合評估練習」，有不同題型考問學生，有題目要求學生參考資料並就自己所知，回答「《香港國安法》的實施對香港的進一步發展有多重要？」