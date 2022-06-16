未理避嫌勸喻撐校長加薪 朱國強：梁君彥指有權

朱國強昨申報自己是二級小學校長。根據立法會文件，他現時作為校長的薪金介乎75,265至89,845元（總薪級第35至39點），若議案通過，9月新學年他的薪金水平將升至93,710至106,340元（總薪級第40至43點）。

朱國強昨於會上表明會贊成議案，又稱基於是次議案屬全港政策、由政府提出，他已徵詢立法會主席梁君彥及法律意見，對方均認同他有權投票，「並沒違權違法」。他說倘議案通過，會把每月薪酬加幅部分捐予教育慈善機構組織。

申報教小學 郭玲麗稱沒利益衝突

葉劉淑儀回應稱，過往議會表決時，曾有議員即使不涉及個人利益，仍出於避嫌不投票。她稱朱國強在是次議案的利益直接得多，「你（議案）實過㗎，（教育局）蔡（副）局長都幫你拉晒票，係咪？我覺得你避嫌唔投仲好，不過這是你的決定」。

葉劉提醒二人「尊重避嫌習慣」

民建聯郭玲麗亦申報自己是註冊小學教師，同樣表明贊成議案的她稱「沒有利益衝突」。葉太同樣提醒她應避嫌，「希望你尊重這習慣，你（議案）夠票㗎喇」。

此外，議案亦涵蓋改善公營小學中層人手，教育局副局長蔡若蓮稱，教育要隨時代發展不斷改善，「我小時的年代，老師無糧出都繼續教書；當然當我們（現在）條件許可，可以理順番，讓老師有晉升前景」。委員會下周續議。