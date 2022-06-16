未理避嫌勸喻撐校長加薪 朱國強：梁君彥指有權

【明報專訊】立法會人事編制小組委員會昨討論理順公營小學校長及副校長薪酬、增中層人手的撥款項目，涉增加全年經常開支約9億。委員會主席葉劉淑儀昨於會上多次提醒有利益衝突的議員不宜投票，尊重避嫌習慣。本身是小學校長的教育界議員朱國強被點名指有「直接利益」不應投票，但他強調已徵詢立法會主席及法律意見，「有權投票」。
朱國強昨申報自己是二級小學校長。根據立法會文件，他現時作為校長的薪金介乎75,265至89,845元（總薪級第35至39點），若議案通過，9月新學年他的薪金水平將升至93,710至106,340元（總薪級第40至43點）。
朱國強昨於會上表明會贊成議案，又稱基於是次議案屬全港政策、由政府提出，他已徵詢立法會主席梁君彥及法律意見，對方均認同他有權投票，「並沒違權違法」。他說倘議案通過，會把每月薪酬加幅部分捐予教育慈善機構組織。
申報教小學 郭玲麗稱沒利益衝突
葉劉淑儀回應稱，過往議會表決時，曾有議員即使不涉及個人利益，仍出於避嫌不投票。她稱朱國強在是次議案的利益直接得多，「你（議案）實過㗎，（教育局）蔡（副）局長都幫你拉晒票，係咪？我覺得你避嫌唔投仲好，不過這是你的決定」。
葉劉提醒二人「尊重避嫌習慣」
民建聯郭玲麗亦申報自己是註冊小學教師，同樣表明贊成議案的她稱「沒有利益衝突」。葉太同樣提醒她應避嫌，「希望你尊重這習慣，你（議案）夠票㗎喇」。
此外，議案亦涵蓋改善公營小學中層人手，教育局副局長蔡若蓮稱，教育要隨時代發展不斷改善，「我小時的年代，老師無糧出都繼續教書；當然當我們（現在）條件許可，可以理順番，讓老師有晉升前景」。委員會下周續議。