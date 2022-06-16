課將終 通識聯會商解散 臨時主席寄語同工「艱險我奮進」

下月議決 改名設新組織亦是路向

隨最後一屆通識學生9月讀中六，自2009年推行的高中通識科，2023年正式告終。香港通識教育教師聯會向會員發電郵稱，受疫情延期的會員大會定於下月16日舉行，主要議程是議決解散聯會及討論善後工作。羅潔玲向本報稱，面對失去通識科，希望會員一起商討往後路向，如改名、成立新組織等，解散是方案之一，席間有任何意見都可交流。

通識聯會目前有約300名會員，根據會章，大會需有10%的人出席（包括授權出席）為之有效，三分之二或以上出席人數同意解散方能通過。會章又稱，如有剩餘資產，由會員大會決定處理方法，惟不得由會員均分。

2005年組成 擬卷交流「互衝擊」

翻查通識聯會網頁，首屆幹事會於2005年、新高中通識仍在籌備時，由校長及教師組成，每兩年換屆，至今經歷8屆幹事會。過去活動有模擬試卷交流、擬卷工作坊、校本經驗分享會等。聯會亦會就學科事宜如文憑試題目分析、課程發展，發表聲明及受訪。

羅潔玲稱，聯會過去多年都是做科目為本的工作，曾經歷「好得意的年代」，形容通識教師是特別品種，因科目無指定教科書，教師藉平台聚首交流想法、互相衝擊新思維，在課堂活用教學法及內容，而當時很多前線同工都願參與，交織出教師網絡。

羅潔玲：社會氣氛變 通識也難行

羅潔玲表示，隨通識將走至終點，教師需陸續轉型、教新科，加上疫情所限，學科交流近年變得平靜。經歷一年消化通識滅科的消息，她稱初時很多教師質疑過去所做的白費了，但社會變化至今，經歷社會運作、公民社會及氣氛轉變，對通識來說也難行。羅稱自己悲觀但積極，教師也要思考不同方法擁抱改變，以智慧找出口，雖然困難但不要放棄，認為通識一路走下來是培養學生的生活及處世態度，縱使科目消失，但不代表就此完結，寄語同工「艱險我奮進」。