擬4.6億元建「幼園教育中心」 教局：國教是重要一環

坐落小西灣 料年惠600校

立法會教育事務委員會昨日舉行特別會議討論教育中心事宜。工聯會吳秋北稱，親身感受過小朋友從幼稚園開始培養國民意識、中華文化之重要，「我自己的小朋友都因為在幼稚園時有此教育而受惠」，關注中心日後的課程安排。教育局副局長蔡若蓮回應，中心設有中華文化區，希望透過幼兒親身體驗和遊戲，認識國家歷史及文化，又指中心地下及天台分別設有旗桿，盼幼兒親身參與升旗、唱國歌儀式，感受氣氛及提升國家觀念。

蔡若蓮稱，擬建的中心每周一至五開放，每天可容納3校到訪，並優先讓「幼稚園教育計劃」、一些空間較細小的幼稚園使用，料每年惠及約600校。她又稱，中心會外判予具經驗、幼兒教育相關專家，如大學或非政府組織、機構，組成專業團隊運作，預算每年營運開支1600多萬元。

工程將交立法會工務小組委員會審議，並向財務委員會申請撥款；如撥款獲批，預計需約3年半完成。