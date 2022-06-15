中學生願婚育比例大減 女54％男69％ 專家籲塑「有希望社會」

家計會由1981年起每5年做「青少年與性研究」調查，最新一次於去年訪問8343名中一至中六生，了解其性觀念及性知識水平（見圖）。婚姻及生育計劃方面，同意「將來會結婚及生育」的女生及男生比例持續下跌，去年分別減至54%及69%；另有15%男生及18%女生表示「將來不結婚、不生育」。

葉兆輝指情况令人擔心，「人口老化時會面對更大問題，好奇怪為何年輕中學生這麼快『投降』，對結婚生育咁無信心？」他相信，2019年「社會事件」及疫情對年輕人影響大，加上近年多人移民，均致生育計劃延遲。他認為政府和個人均有責任，形容要營造「年輕人覺得有希望的社會」，「大家都可以做，新常態下可繼續將香港視為生活的地方，心態上可一起轉變」。

調查亦向受訪者提問12條關於成孕、性病及愛滋病的問題，例如「來經前兩星期性交成孕機會」、「陰道外射精會否成孕」等，中一至二學生維持過往低分水平，最低分組別是中一至中二男生，平均4.7分（滿分12分）、女生平均5.6分；中三至中六男生7.7分、女生8.4分。

接納性小眾學生升至七成

此外，調查首次在性傾向選擇題上，加入「泛性戀」（被異性、同性、跨性等所有性別吸引）、「無性戀」（不被異性、同性或任何人吸引）。逾兩成中學女生及一成男生表示自己是同性戀、雙性戀、泛性戀或無性戀；亦有分別約六成女生及七成男生指自己是異性戀者，有16.8%女生及16%男生回答「不知道」。另外，接納同性戀、雙性戀及跨性別的學生比例均升至七成，較10年前顯著增加。

對於近月兩名女生一同輕生個案，家計會執行總監林慧翔稱難評論個別個案，認為社工如收到學生就性別議題求助，倘不懂應對，不應當沒事發生，又稱個別非牟利機構可專門協助。

葉兆輝：學生性觀念益「拉闊」

教育應準備與之同行

葉兆輝補充，年輕人在中學正值「探索自我性別」時期，需要學校接納和理解，讓學生覺得校內可安全討論相關議題，「無論學校教育或性教育也好，我們不應落後形勢，尤其同學對性取向和性行為愈來愈『拉闊』，我們更加要做好準備和學生同行」。