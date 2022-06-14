浸大教員流失歸因疫情 衞炳江：未聞關國安法

衞炳江昨會見傳媒時談到浸大今學年有教員流失，雖未掌握準確數字，但認為外籍教授離職者佔多，「主要因疫情關係，香港有嚴謹防疫措施，（外籍教授）兩年未能見家人」；至於教授離職是否關乎國安法下擔心本港學術自由收窄，他形容「聽不到有這問題」，強調教員流失情况未需擔心，「整體（人數）有出入，我們不覺很大問題」。

去年10月起，浸大每月開辦國安教育「聯通課程」，要求新入學本科生須參與兩小時的課程，課後閱讀指定材料和通過測驗，衞炳江稱下學年將沿用此安排。

成立「創意藝術學院」 稱討論不設限但要守法

另外，浸大昨宣布下月1日成立創意藝術學院，轄下3個學術部門包括現時隸屬傳理學院的「電影學院」、隸屬文學院的「音樂學院」及原本獨立的「視覺藝術院」。新學院將有8個本科課程，包括下學年新辦的「工商管理文學士（榮譽）（全球娛樂）」和「藝術及科技文理學士（榮譽）」。被問到國安法會否影響新學院的學術討論空間，衞炳江稱未見國安法帶來相關影響，「在創意學科，我們沒設任何限制，但當然要守法」。

協理副校長（跨學科研究）、創意藝術學院長潘明倫預料賽馬會創意校園2024年落成，將提供專業錄音室、360度環迴屏幕等多項設施，校內成員均可使用，冀將藝術融合科技，達至貢獻社會目標。