公民科課本跟政府稿 指「暴徒暴力不斷升」

本報比對名創教育、明報教育出版有限公司兩本樣本書，當中有章節交代國安法定立背景（見表）。名創教育《新領域公民與社會發展》以半版篇幅，包括參考政府新聞網，稱2019年6月「修例風波」以來，「香港社會飽受創傷，暴徒的暴力不斷升級。私藏槍械及彈藥、製造爆炸品的案件增多，面對恐怖主義風險增加」。同一篇課文亦有取自前政務司長張建宗網誌，稱國安法是中央從憲制層面出手維護國家安全的重大舉措，「填補了國家安全在香港的缺口，恢復社會穩定，重建市民對香港的安全感和信心」。

明報教育公民科課本稱，回歸20多年來，多次大型社會運動、不同政治立場陣營支持者之間的對立與激化，對香港的穩定構成了負面影響，形容「2019年發生的連串嚴重暴力事件，更讓國家認為國家安全受到危害」。

暫6本中3本提「外部勢力」

教育局昨更新公民科課本「適用書目表」，6間出版社共7本公民科課本全屬主題1（「一國兩制」下的香港），齡記《新里程公民與社會發展》為最新上架。除齡記課本，總結已曝光6本公民科課本，在交代國安法立法背景時，其中兩本未提「修例風波」，而是指2019年發生嚴重暴力事件，其餘4本有提「修例風波」。6書中，有兩本稱2019年時「外部勢力介入香港事務」，一本稱「中央認為活動涉及外部勢力干預」。

科主任：激起情緒或引伸更多提問

北角協同中學公民科主任黃中偉稱，部分課本如對修例事件有過多描述，甚至評論，或在課堂上激起學生反應和情緒，引伸提問，雖不影響教學，但教師要兼顧更多。他稱公民科課本由教育局評審後，遣辭用字不會錯，相信學校選書會參考教育局評語。

談新立會「追回被反對派浪費時間」

此外，出版社亦推出公民科教材，名創教育的「進階訓練工作紙」提供去年一篇報道為參考資料，稱紫荊研究院調查顯示近七成受訪市民滿意立法會選舉結果，問資料如何支持「2021年立法會選舉能夠組成一個高效高質的議會」一說。出版社參考答案指出，該選舉「志同道合愛國者聚首議會議事，能追回議會被反對派浪費的時間，推動香港社會進步」。