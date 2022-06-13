基層青年論「躺平」 七成指因不見未來

調查於今年2月至5月期間收集100份問卷，當中近七成受訪者認為時下青年產生「躺平」現象，主因看不到未來感氣餒，六成表示或因看不到改善生活的機會，或對當前面對問題手足無措、無法解決，反映目前青年無力感極大。

受訪青年較多對「躺平」抱負面觀感，逾七成表示「躺平」現象屬問題，需改變。七成半受訪者認為，住屋屬改善政策上首要處理的問題；逾六成認為當局應為清貧大專生提供生活費津貼，以及推行青年置業計劃。不過，近七成受訪基層青年則表示自己選擇不「躺平」，保持力爭上游的決心。

學生冀綜援及在職津貼涵蓋大專生

基層家庭出身、現於內地修讀中醫的盧同學表示，升讀大學後令她失去申領綜援資格，每年暑假需任職倉務員以掙取下年度學費，令她缺乏在港實習的時間，影響日後升學及就業。她希望政府的綜援及在職津貼計劃可涵蓋大專生，避免基層青年因幫補家計工作而影響學業及日後發展。

社協倡青年發展委會設基層代表

社協表示，「青年發展委員會」應增設基層青年代表，以反映他們的需求。協會亦促當局於房屋、教育、經濟支援等多方面作改善，包括增設「青年過渡性房屋」、增加資助學士學位學額、將15年免費教育擴展至19年，及將全日制大專生納入綜援網等。