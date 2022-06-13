停課萌念 中五生開咪訴煩憂 Podcast一集最多5000聽眾 「與同學互取暖」

明報記者 鄧佾文

一人剪接 「想講嘢不再收埋」

戴上耳筒，按進節目，節奏輕快的背景音樂送入耳窩，一把溫柔聲線介紹開場白：「唔知大家有冇試過喺理想和現實中掙扎呢？」語音剛落，Ling彷彿已把話說進別人心坎裏。節目聲帶由她一手一腳剪接，談到「開咪」原因，她憶述今年初疫情至為肆虐之際，學校未幾停課，令她受莫名孤寂感影響，一度要找社工疏導情緒，「初衷係講晒想講嘅嘢，毋須再收埋自己，搞到咁鬱悶和唔開心」。

Ling說，節目名靈感來自日本作家東野圭吾著作《解憂雜貨店》，但不似書中雜貨店逐一回信助人解困，她有感自己只是中五生，力有不逮，倒不如當成「雜物房」，藉Podcast創建空間卸下心事，「聽節目的同學知道我哋原來煩緊同一件事，都可以互相取暖」。

談到時下中學生有何煩惱，Ling指縈繞腦海的不外乎學業、升學就業等前途問題，她曾在首集節目一口氣細數：「疫情嚴重，不知幾時會中（染疫）；日日困在家冇晒社交；繼續停課，仲要搞個3月放嘅暑假；睇住戰爭中嘅烏克蘭，心痛、擔心、但冇辦法解決問題呢種無力感，都係我哋心情低落同鬱悶嘅部分原因。」

家長成聽眾 盼了解子女

原以為只得好友同學捧場，Ling沒想過可吸引不同受眾，近來有單集內容，聽眾直逼5000人次。根據平台分析，她節目最受17歲或以下青少年歡迎，其次是20至30歲，最教Ling吃驚是有個爸爸向她傳信息，對方說聽節目是為了解自己女兒，Ling形容是「意外收穫」，沒想過節目可以為家長開一扇窗，一探年輕一代想法。

初怕大人批評 現當學習一部分

聽眾漸多，Ling亦正調整心態，望日後如有批評也當成學習一部分。她記得推出節目之初，好怕惹大人批評，「驚佢哋覺得你小朋友，你都未見過咩風浪，你講啲嘢唔係好啱喎。但沒想過最終竟然令大人諗番以前，（重拾）純粹的思維方式」。