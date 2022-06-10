教育
語文同樂 第585期

字旅行間：導遊人的意外 薛頌平

【明報專訊】以前聽到「意外」，總聯想到人命傷亡，但藝人Do Do姐「意外，即意料之外！」的金句，卻點出意外的精髓可以很純粹。即管意外常伴隨驚訝，但也不一定是壞事，甚至可以是人生的一場修煉。

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