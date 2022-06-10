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教育
2022年6月10日星期五
語文同樂 第585期
教局列公民科不當例子：「費事講錯」帶過 照讀教材
稱無可能細列消毒清單 提學校有責任檢視館藏
港續5大學入世界百大 QS：國際評分跌
港大設蠔孵化場 研增產技術
小息講場：福建人共同語言 閩南話
小息講場：尋訪「小福建」 探閩南風俗
浮城絮語：兩難抉擇的漣漪效應——《伊朗式英雄》
閱讀篇章：妙用示現 論出新趣──〈敬業與樂業〉梁啟超
名家書簡：山水無常屬 閒者是主人
字旅行間：導．遊人（八）
字旅行間：導遊人的意外 薛頌平
字旅行間：導遊人的意外 薛頌平
【明報專訊】以前聽到「意外」，總聯想到人命傷亡，但藝人Do Do姐「意外，即意料之外！」的金句，卻點出意外的精髓可以很純粹。即管意外常伴隨驚訝，但也不一定是壞事，甚至可以是人生的一場修煉。
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