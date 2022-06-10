教局列公民科不當例子：「費事講錯」帶過 照讀教材

局方：引例助掌握 不表示情况普遍

教育局回覆查詢稱，校監及校長未必深入接觸科目課程，為方便出席者有更具體印象，故在分享會展示一些從視學觀察到，包括課程規劃、學與教、人手安排、課程資源方面值得注意的例子，讓學校管理人員較易掌握，反思改善，「不表示學校普遍有相關情况」。

一連兩日的分享會，昨首兩場對象為校長及校監，今天會有兩場供副校長及公民科主任。創知中學校長黃晶榕昨有出席，他引述教育局官員稱，校監和校長應多監察公民科教師課程規劃、教學、教材以至校內圖書館藏，「是責無旁貸」。另一與會的不願具名中學校長稱，局方鼓勵學校管理層多觀課，「多睇（教學）進度，例如唔能夠話自己理科出身、唔識睇堂，因為這（公民）科沒限制由專科老師教」。

辦分享會 提醒校長校監多監察教學教材

黃晶榕續說，局方會上列舉多項事例，反映學校現存不當情况（見表），其一例子是教育局曾到一校視察，始揭發校內有壁報自2014年起8年來未更新，寫有「明日大嶼缺乏環境評估」等過時內容，反映校方疏於檢視教學材料；他又說局方稱有教師以輕佻態度教國安內容，例如向學生說「播片好啲，費事講錯嘢」，批評其帶有不恰當的幽默感。至於近日掀起討論的校內圖書館藏問題，局方稱不會設「消毒清單」等下架指引（見另稿）。

黃晶榕表示，希望藉參與分享會溫故知新，透過局方列舉的學校負面事例引以為鑑、加以警惕。他期望當局日後可分享正面例子，用作培訓教師，「大家都摸着石頭過河，有人做得好亦需多講，才能參考」。

校長：未料局方發放大量「硬指示」

該名不願具名的中學校長稱，官員提醒公民科課堂不應「只讀PowerPoint」，但他聽罷有感實際上難執行，「（公民科）今年都未有教科書，（官員）嚟觀課更加唔敢亂演繹，原來咁樣都唔得」。

該名校長續稱，沒想過教育局會上發放大量「硬指示」，昨從會議接收到官員強烈信息，為敦促學校由上而下監察公民科教學；他說局方沒固定學校管理層觀課次數，但他相信自有校本安排，「唔想同事有情况（後果），都會擺低諗法情緒跟住做」。