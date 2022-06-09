資助學士非本地生增 六成半內地

【明報專訊】社福界立法會議員狄志遠就內地生來港升學提問，稱受新冠疫情影響，很多原本計劃到海外升學的內地生轉往香港等鄰近地區，問政府有否增加學額及調整政策。據教育局回覆有關數據，8間資助大學的資助學士、研究院修課課程，以及6間自資院校的學士，非本地生人數均上升。
8間資助大學可透過超額收生形式錄取非本地生入讀公帑資助學士，上限是資助學士學額總數的20%。教育局長楊潤雄昨書面答覆稱，過去3個學年（2019/20至2021/22），教資會資助學士學位課程的非本地學生人數由12,249增至13,254（臨時數字），佔該學年核准資助學士學額總數比例由16.6%增至17.9%；非本地生人數當中約六成半為內地生。而研究院修課課程的非本地生人數則由100增至124（臨時數字）。
6間自資專上院校獲國家教育部批准招收內地生入讀自資本地學位，包括珠海學院、恒生大學、樹仁大學、都會大學、東華學院及職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院。教育局稱，過去3年讀自資學士學位課程非本地生人數由3182增至3411，增幅7%。
自資校非本地生3年增7%
局方稱，專上院校在現時的政策下仍有空間取錄更多非本地生（包括內地生），會持續檢視需求。