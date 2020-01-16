DSE考生數目新低 報內地校11年新高 交流中心：放眼中華 學友社：離港慾增

4890人報內地招收計劃 升2％

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，除成績要求較低、生活費相宜等考慮因素，認為自2020年報讀人數錄顯著升幅，是與學生離開香港的意欲增加有關，「部分同學覺得（香港）未必咁適合，覺得經濟發展、其他優勢正下降」。另一方面，他認為與新冠疫情有關，指應屆中六生3年學習在疫情下度過，不時要上網課，影響個人發揮、對公開試成績的信心，或因此報讀內地院校作兩手準備。

政府昨公布第二批涵蓋23項獲特別註冊委員會認可的海外醫生資格院校名單，包括上海復旦大學的內外全科醫學士課程（見A5版）。吳寶城稱，考生早前報名時，雖未公布內地院校納入名單，但一直有消息傳出，相信令同學對內地課程認受、就業銜接增加信心。他估計有在港未能讀醫的學生轉而考慮讀復旦，而最終報讀人數增長，則視乎之後獲認可內地院校數目。

中心：內地畢業港生受青睞

中國教育留學交流（香港）中心認為，報讀內地院校人數增長，主因是港生對國家經濟社會發展的前景有信心，內地畢業的港生受政府及本港機構、特別是中資企業青睞。中心又稱，港生視野不再局限於香港，已放眼大中華，隨着中國國力及國際影響力日益增強，前往內地升學已成為了解國情、體驗中華文化、建立內地人脈的渠道。

粵京滬閩鄂5地院校最受歡迎

除透過「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」，港生亦可經港澳台僑聯招、6間院校獨立招生渠道，報讀內地院校，該3項共錄得1.3萬報名人次。至於最受港生歡迎的院校，集中廣東省、北京市、上海市、福建省及湖北省，包括中山大學、暨南大學、深圳大學、廈門大學等，熱門學科有經管、醫學、工程、新聞傳播等。