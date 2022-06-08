議員指教局處理教師投訴欠理想 蔡若蓮：現時機制有效

副教育局長蔡若蓮回應，局方最終目標是有效、專業和合理地跟進相關教師的失德問題，稱隨着時代發展，舊時由操守議會處理非最有效。她稱，教育局有責任監管教師操守、確保師資，局方有具經驗的專責小組專業、客觀分析每一個案，同時學校在前線監督，相信現時機制有效處理教師投訴，令教師獲公平、合理待遇。

早前有梁式芝書院的男教師被揭堂上看AV，民建聯梁熙引用此例子，指學校低調處理，教師最終辭職，指很多失德教師辭職了事，轉任他校便可繼續教，問如何避免其他學校受害。蔡若蓮稱，辭職不是事件的完結，任何老師有失德行為都要向教育局報告，由局方跟進調查及處分。她指學校檢視應徵者時已有幾重把關，確保教師符合條件。

吳秋北：把關須「矯枉過正」

民主黨：動輒警告只會致寒蟬

工聯會吳秋北會上稱，教師質素需嚴格把關，「一場黑暴幾乎斷送了幾代人、整個教育」，「把關必須矯枉過正」，應在不違反私隱下廣泛宣傳被取消教師註冊的案例，作反面教材。

民主黨教育政策發言人朱子洛昨發稿稱，認為不應矯枉過正，更不應政治干預教育。他稱，部分教師在私人社交媒體上發表個人意見，應屬教師個人自由；或在課堂上提及書本以外的爭議，則能鼓勵學生多角度思考，若未有對學生或課堂造成不良影響，局方卻動輒書面警告、譴責，只會造成寒蟬效應，令教師為了躲避模糊不清的紅線而不會教授書本以外的知識和道理，難以建立一個培養學生獨立思考的學習環境。