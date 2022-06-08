科大候任學生會：盼獲同學認同 推動討論校政

明報記者 鄧佾文

今年2月科大學生會周年大選，唯一候選內閣「曦煥」得票率11%，不足以通過當選。經歷改組，這內閣上月捲土重來，終在補選取得14%贊成票，達當選門檻。候任會長趙家達說，一度因落敗感到氣餒，覺得「科大生不太在乎有冇學生會」，但記起初心正是希望改變同學想法，遂與其餘6名莊員重整旗鼓。

指聯校學生力量已大不如前

多個大學學生會先後不獲校方承認、遭收回會室等設施（見表）。候任外務副會長張鈞灝說，大專院校學生組織的力量大不如前，「現時（院校之間）的EV gathering（學生會外務副會長聚會）基本上只有我們、恒大、都大會出來傾吓」。趙家達形容現時聯校學生力量已喪失功效，「以前學聯、成班學生會一齊有好大power，代表整個大專學界發表聯合意見，𠵱家大家都被打壓」。

副會長：盼教育同學

呢個時勢仍有嘢可做

候任內務副會長董焯軒說，不少科大生的特質是「往死裏讀書」，對校政、社會現况冷淡。他指學生會首要工作是多辦活動，讓科大生先提高對學生會的關注，其後再展開更多校政討論。他認為這一代「學生會人」不可以再用強硬方式為學生爭取權益和反映意見，「但我哋仍可以教育（同學），講吓呢個時勢仍有嘢可以做、仲有希望，只係形式唔同，而唔係『放迤』、唔好盡情娛樂」。

趙家達續說，相信任期內有不少內憂外患，如要就校政或社會議題表態，主張整個學生會開會投票討論，「我哋都好努力令自己唔好畀人拉、會（打）擦邊球。其實𠵱家都沒太多表態，但相信同學和社會的眼睛是雪亮，會get到我們想帶出什麼看法」。

冀新校長高透明度與學生對話

今年10月葉玉如將接替史維出任科大校長，她早前晤傳媒時承諾上任後着重溝通，重啟與學生對話的「校長論壇」。趙家達說，新學年科大將恢復面授課，希望校方採取透明度較高的方式與學生對話，即使有防疫措施限制，亦不應閉門會面，否則難以展示誠意。他又表示，希望校方仍容許校內有言論自由、學生有不同政治立場，「其實本來是大學好基本的事，但現在是我們期望，甚至奢望」。

對於葉玉如身兼港區全國人大代表，董焯軒期望她處事平衡，「要繼續聆聽學生，而非只滿足作為人大代表身分（的責任），不理校長身分要做的事」。