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教育
2022年6月7日星期二
星笈中文 第067期
公民科中四書上架 暫6本 有科主任稱未收樣本書 盼趕及出書單
教局：資助大學按條例聘校長 政府不干預
2至4月疫熾困家 近半家長與幼兒關係惡化
文言遷移：天下非一人之天下也——2022文憑試文言閱讀能力考核評析
文言遷移：楚王故事的啟示——在乎天長地久，何如不曾擁有
我有出路：文學情結自幼繞 物理治療治不了
實用寫作：評論文章——避免主觀偏激
實用寫作：（續）
文言遷移：天下非一人之天下也——2022文憑試文言閱讀能力考核評析
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【明報專訊】2022年文憑試中文科卷一閱讀能力乙部考核的3篇文言故事，
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公民科中四書上架 暫6本 有科主任稱未收樣本書 盼趕及出書單
教局：資助大學按條例聘校長 政府不干預
2至4月疫熾困家 近半家長與幼兒關係惡化
文言遷移：天下非一人之天下也——2022文憑試文言閱讀能力考核評析
文言遷移：楚王故事的啟示——在乎天長地久，何如不曾擁有
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實用寫作：評論文章——避免主觀偏激
實用寫作：（續）
公民科中四書上架 暫6本 有科主任稱未收樣本書 盼趕及出書單
教局：資助大學按條例聘校長 政府不干預
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