2至4月疫熾困家 近半家長與幼兒關係惡化

近六成半稱兼顧子女學習受壓

香港賽馬會慈善信託與香港大學、香港小童群益會及香港基督教服務處聯合策動的「賽馬會童亮計劃」，於今年5月以網上問卷訪問700名幼稚園家長，發現受訪家長疫情期間普遍對子女的學習進度、親子活動、身心健康均有所擔憂。調查發現，近六成半受訪家長認為同時要兼顧工作、家務和協助子女學習，令他們倍感壓力；超過六成受訪家長因子女賦閒在家而易有情緒或行為問題，令他們關係受影響；超過四成家長因疫情不能外出而影響自身心情，導致頻繁與子女爭吵。

家庭主婦梁太於兒子讀幼稚園時參加「賽馬會童亮計劃」學育兒技巧。她稱，疫情期間外出減少，留家變相等於「困獸鬥」。自認本身較急躁的她，認為疫情下照顧子女的挑戰增加，而現時已升讀小一的兒子性格好動、專注力較低，上網課時做事變得拖拉，除了賴牀，又曾反問為何在家仍要穿校服上課。

學者籲家長留意自身情緒

香港大學兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強指出，0至6歲是成長的黃金期，親子關係對幼兒各方面的發展尤其重要。他理解疫情下家長可能因為工作壓力、家庭經濟和社交生活受阻，而產生較多負面情緒，他提醒，家長照顧子女的同時，亦需留意自己的情緒。