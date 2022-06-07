公民科中四書上架 暫6本 有科主任稱未收樣本書 盼趕及出書單

教局：中五書評審近完成

教育局回覆查詢稱，昨把通過評審的公民科主題1（「一國兩制」下的香港）課本資料上載「適用書目表」網頁，適用於中五級的主題2（改革開放以來的國家）的課本評審工作亦接近完成，預計該兩主題課本可供學校下學年使用。

本報查詢共處理多少間出版社公民科課本評審，當局沒正面回覆。至於早前有出版社未經許可送樣本書到校，局方不評論個別事件，但說如出版社違反課本評審機制程序和規定，局方會按嚴重程度及過往紀錄考慮跟進，包括發出警告、延後其課本上載至「適用書目表」，甚或暫停接受有關出版社的課本送審一段時間。

譚惠珠劉兆佳陳弘毅參與課本編審

已上架2022/23學年「適用書目表」，包括來自香港教育圖書、雅集、明報教育、名創教育、現代教育共5間出版社的6本公民科課本，全屬公民科主題1，課本價錢介乎188至288元。根據出版社發放學校的資料，現代出版的《現代公民與社會發展》由譚惠珠、劉兆佳、前港區人代劉佩瓊等人編著；教圖出版《新視野公民與社會發展科》和《教圖公民與社會發展科新里程》兩本課本，編審均是基本法推廣督導委員會前委員李浩然、陳弘毅及立法會議員鄧飛。

香港航海學校公民科主任趙文浩說，該校目前正編訂書單，除公民科外，其餘科目已大致敲定下學年用書，希望出版社本周至下周可將公民科樣本書送校，「公民科全是新書，（教師選書）一定要看得好仔細，好花時間工夫，如6月底才送書就未必夠時間」。

北角協同中學公民科主任黃中偉希望檢視所有出版社課本後「公平地」選書，「主要看內容深淺和書中例子，因為有送審，不擔心（內容）準確度」。

教育局昨於網上專欄「課本評審機制正面睇」稱，出版社一般於送審版本課本中，按評審報告建議初步修訂，並以「有待更正版本」方式製作教師樣本書，供學校參考，該版本不一定已完成所有修訂及為最後付印的版本。