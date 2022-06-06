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2022年6月6日星期一
智學公民 第032期
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大開眼界：世界氣象組織
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【明報專訊】氣候變化無分國界。世界氣象組織（WMO）前身是成立於1873年，旨在交換跨國天氣信息的國際氣象組織，現為聯合國轄下專門機構，主要職能包括促進天氣、氣候、水資源分佈等國際合作。
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