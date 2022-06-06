4月復課後11學生自殺 專家憂考試季惡化

出席同一節目的教育心理學家梁佩宜表示，學生早前經歷復課又停課，據學生向她反映，上網課及實體課吸收程度有別，「上網課聽得無咁入耳」，可以想像一段時間網課，再恢復實體，不久便要考試，師生都需追進度，尤其高小、高中學習課題緊迫，令學生承受很大壓力。她認為若返學前有適應期、考試前有更多時間準備會更理想，惟要由學校按校本情况決定。

葉兆輝引述調查數據稱，若學生每天有30分鐘或以上時間運動，對學生身體和精神健康、學業都有益，但課程設計時被刪走的往往都是體育課。他又提及，如學生每天睡眠時間少於7小時，對身心是不理想，「好多學童好陰功，做功課至深夜11、12時，翌日清晨6時又要起牀回校」，認為有需要認真檢討改善學生精神健康。

葉兆輝：運動有益精神健康 惟體育課往往遭刪

葉兆輝稱，家庭關係好與壞亦影響學生精神健康，稱即便是低收入家庭，如父母願留時間與子女建立關係、一起做活動，亦有正面作用。