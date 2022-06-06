3年幼園兩年無校園生活 難見同學交友 升小生焦慮 搣手指噩夢頻

復課K3生專注力變差 母：不願外出變黐身

就讀幼稚園K3的茵茵，過去3年間斷停課、網課面授交替，其母觀察於第五波疫情恢復面授後，茵茵不太適應，執筆技巧退步、學習專注度亦不如以前。茵茵媽媽受訪時稱，女兒自復課後常常搣手指、無故哭泣、噩夢連連，言談間女兒表露對9月要讀小一感非常緊張，對未知狀况感焦慮，如擔心小學的群體生活，與人相處；亦不熟校園環境，「去完廁所蕩失路，唔識返課室」。

茵茵媽媽稱，女兒缺少群體相處及社交的機會，如同失去童年，經過第五波疫情更變得「黐身」、失去外出動力，作為母親的她亦感很大壓力。

香港小童群益會教育心理學家黃小燕認為，小學的師生比例不及幼稚園，難個別關顧每一人，升小幼兒要學習獨立自主是一大挑戰；另一挑戰是建立社交關係，如何與人打開話匣子、互動和維持關係。黃小燕稱，疫情下幼兒較少校園生活或外出，失去透過真實場景學習社交、情緒調控的機會，令該兩方面的能力明顯較弱，「會因小事哭鬧、不懂處理社交關係」。

專家：疫下幼兒社交情緒調控能力較弱

秀明小學校長陳俊敏亦認為，學生適應的穩定性下降，原先建立的學習常規、朋輩社交關係，每次都因停課後需再適應，而升小同學本身已面對不少挑戰，如教學模式，要定時測考、有常規上課時間表等。她稱，留意到家長支援對幼兒成長幫助很大，學校會以同理心及參考往年經驗，更仔細規劃幼小銜接措施。她舉例稱有學校會調整測考時間，避免過早要同學測考，增加學習壓力。

黃小燕則建議家長可嘗試向子女帶動升小開心氣氛，「讓子女覺得升小有很多新奇體驗」，及協助子女建立良好生活作息、練習收拾書包等。