JUPAS首輪改選 中大中文教育41爭1

【明報專訊】大學聯招（JUPAS）首輪改選周三（1日）已截止。本報向8間本地資助大學查詢，以中大文學士及教育學士競爭最激烈，該科12個學額，有近500人擺入首三志願（Band A），平均41人爭一學額。醫護相關課程繼續搶手，港大以護理為最多人擺進Band A的課程，連同護理學學士菁英領袖培育專修組別共設210學額，每10人爭一位。
教大歷史39爭1 激烈過首階段
中學文憑試（DSE）考生近年持續下跌，不過部分大學學科競爭仍激烈（見表）。根據各大學昨回覆的統計，競爭最激烈為中大文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育），有492擺入Band A，平均41爭一位。其次是教大歷史教育榮譽學士，改選後39人爭一位，較JUPAS首階段申請時38人爭一位更激烈。
新冠疫情下醫護人才渴市，相關科目競爭不小。1896人將中大護理放進Band A；受尖子歡迎的中大醫學，亦有964人將擺入Band A。理大護理則有1035人放於Band A。
自資院校方面，都會大學昨回覆，以Band A計，競爭最激烈課程為酒店及可持續旅遊管理榮譽工商管理學士，373人申請，平均12人爭一位。該校教育榮譽學士、運動及電競運動管理課程平均約8人爭一位。
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