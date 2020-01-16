初小課提政治事件 教師遭譴責 3年502失德投訴 344關反修例

教育局過去3年共接獲502宗教師涉違專業操守個案，其中344宗涉反修例。局方亦總結過去3年多（2019年至今年4月）的跟進，共27人取消教師註冊、69人接譴責信（見表）。教育局列專業失德個案及處分供學校參考。

最嚴重被取消註冊者涉及刑事毁壞被判入獄；另有人泄露中學文憑試題目，使試題被網上公開，犯串謀公職人員行為失當罪；亦有人跟學生不恰當交往。而其中兩名收譴責信的教師，被指在社交媒體發表涉及仇恨和煽動言論，有人發表支持示威者、違法者和暴力行為的信息；另一人發表及轉發仇恨信息，內容涉及鼓勵學生參與社會事件。

交立會文件列失德例子 教聯：助拿揑底線

教聯會主席黃錦良認為，這些例子讓教育界了解什麼情况下「踩界」、相應懲罰等，足以帶來警惕，「讓大家拿揑尺度及底線，作為參考的依據」。他又認為例子亦展示教育局對教師操守要求嚴謹，而社會事件已過一段時間，學校回復平靜，相信過去政治凌駕教育專業情况已一去不返，期望教師對專業有更高要求，外界恢復對教師信心。

亦有例子不涉社會事件，如有收警告信教師長期以帶貶意綽號稱呼某學生、未獲同意將學生習作上載社交媒體等。資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，業界不同層級應多就教師操守標準交流，拿揑社會、教育界共同接受的標準，指有資深教師可能恃過去經驗，理所當然不覺有問題；年輕教師則太開放，做法未必獲接受。他稱，儘管將來的操守指引需有示例，但再詳細也難涵蓋所有情况；對於一些基本原則及操守，教師不可能不知，認為要再提醒，社會對教師操守比一般行業要求高。

教局料今年推新指引 具體說明規範

教育局稱，正着手制訂一套教師專業操守指引，預計於本年推新指引，具體說明教師須具備的專業操守及應有的個人行為規範，並會提供示例以清晰了解社會對教師專業行為的期望，時刻注意謹言慎行，守法守規。局方又稱，會因應時代發展，適時按需要更新有關指引及示例。