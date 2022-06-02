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教育
2022年6月2日星期四
常識天下 第252期
小一派位揭盅 有校因生源減移民潮「盡收」 避殺校 北區協商減搶叩門生
港大畢業生議會改選 鳳凰衛視秦玥獲聶德權提名
教局蒐學校數據：網絡欺凌4年升95%
共同富裕
時事議題：共同富裕爭議
答題指引
概念解碼：企業社會責任
圖表拆解：虐待兒童
爆point大全：消費主義
新聞有常識：學習生活技能
真假fun一fun：最快樂的短尾矮袋鼠
自理常識：送禮物的禮儀
每周一圖：愛搶食的短尾賊鷗
真假fun一fun：最快樂的短尾矮袋鼠
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【明報專訊】短尾矮袋鼠是最快樂的動物！牠住在澳洲西部，會主動跑向蹲下的人身旁，用一雙圓滾滾的黑眼睛好奇探索，甚至跟人合照呢！
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小一派位揭盅 有校因生源減移民潮「盡收」 避殺校 北區協商減搶叩門生
港大畢業生議會改選 鳳凰衛視秦玥獲聶德權提名
教局蒐學校數據：網絡欺凌4年升95%
共同富裕
時事議題：共同富裕爭議
答題指引
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圖表拆解：虐待兒童
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每周一圖：愛搶食的短尾賊鷗
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