教育
常識天下 第252期

真假fun一fun：最快樂的短尾矮袋鼠

【明報專訊】短尾矮袋鼠是最快樂的動物！牠住在澳洲西部，會主動跑向蹲下的人身旁，用一雙圓滾滾的黑眼睛好奇探索，甚至跟人合照呢！

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