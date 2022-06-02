港大畢業生議會改選 鳳凰衛視秦玥獲聶德權提名

港大畢業生議會主席、副主席及秘書現時同為校董會成員，根據憲章，該會有權向校董會或校委會提出大學事宜意見。議會成員包括港大教授、講師、助教和畢業生等，他們可於周一（5月30日）至6月13日下午5時59分在網上投票，或指定時間到校投票。

現任主席組閣選 盼捍衛院校自主

麥東榮昨向本報稱，過往亦曾與意見相近者發表統一政綱，一同出選，今年聯同陳和順、吳國華及劉建中再組「知行閣」出選。他說大環境有比較大變化，希望讓校友知道「還有些人站出來」。

麥說，倘能上任將有兩大工作，其一是凝聚校友和教員意見，指《港區國安法》實施後，欲了解他們相關方面的看法和關切，盼該會能捍衛院校自主及維護學術自由。他又提到本地專上教育面臨人才流失、移民，學界亦出現「士紳化」，而不少有能力者都離港，他希望推動籌款工作，日後肩負積極協助受資助學生赴海外交流的工作。

同於參選名單上的秦玥，現為鳳凰衛視香港台副台長、香港新聞採訪中心主任。她去年9月以深圳衛視「直新聞」駐港記者身分，赴港大校長官邸專訪張翔。訪問中，她問及港大有教授離港或移民，對校內「師資力量」會否有影響，張翔回答離開教授「沒有很多」，「教授給別人挖走了該高興，因為他們的學術水準是很高，才被別人挖走」。