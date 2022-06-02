小一派位揭盅 有校因生源減移民潮「盡收」 避殺校 北區協商減搶叩門生

協和：每月有小一生走

在全港唯一獲加派的「40校網」內、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻說，根據去年經驗，有小一新生9月甫開學即退學，「有些學生先註冊，準備好移民就走，（小一）每個月都有人走」，故他希望今年收足20至25個叩門位。該校今天起接受叩門申請，蔡說去年約400名家長遞表，估計今年數量下跌，「以往人們徬徨地叩門，現在去直資或私校都有位，競爭少了」。

新界校長會首副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林說，北區學校同時受封關影響，跨境生大減，「（如果）不封關，大家都夠（學生）」。他說區內小學協商「未必用盡」叩門位，透過校長發揮團結精神，共渡時艱，希望區內零殺校和盡量減少縮班。其小學去年起未用盡8個叩門位，今年則未定，強調會繼續平衡辦學團體建議和區內需求，「中間落墨」收叩門生。

油天料競爭減申請遜去年

受家長歡迎的油蔴地天主教小學（油天小）校長余佩琴說，該校有15個叩門位，過往申請人數達200至300，但受學生人口下跌和移民潮影響，她認為不少學生已獲派心儀學校，估計今年叩門踴躍程度遜去年。她說，津小議會及教育局都曾呼籲「唔好收咁盡」叩門生，但由於去年有小一新生退學，將視乎學生流動情况收叩門生。

78%獲派首3志願 11年高

今年統一派位滿意率（獲派首3志願）達78%，連同自行分配學位階段，滿意率達89%，為11年來新高，但昨日仍有不少家長四出叩門。昨到油天小叩門的王先生說，女兒統一派位獲派第七志願，同時申請7間直資或私立校，並獲其中一間取錄；為求女兒入讀心儀小學，他特意連日請假，連同油天小將赴10間小學叩門，認為今年競爭仍激烈，「一點都不覺有移民潮」。家長黃女士說，兒子自行派位已獲取錄，但由於離新居較遠，昨起到油天小及另外7間小學叩門。

教育局表示，昨日派遞郵件及發電話短訊公布統一派位結果，情况大致順暢，今日會續派郵件。局方又稱，會繼續密切留意學生人口變化，並與業界保持緊密溝通，鼓勵業界及早規劃，以面對小一學生人口下跌影響。