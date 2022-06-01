介紹碼頭改善工程 土拓署出跨科教材

土拓署今年3月推出圖書《十個寶藏》（試閱版），由高級土力工程師何萬里編著。何萬里說，圖書適合幼稚園、小學及初中學生閱讀，有跨學科知識，例如涉地理內容的荔枝莊火山沉積岩地質景觀、涉歷史風俗的滘西村洪聖誕，並介紹碼頭設施（見表），土拓署網站臚列延伸閱讀資料，輔助教師課堂活動。署方與香港學校圖書館主任協會合作，正收集家長和教師對該書意見。

設計角色桌遊 加深學生印象

土拓署亦另設計桌上遊戲，可在網站下載，遊戲會考問書中內容，加深學生印象，例如會問荔枝窩客家圍村有多久歷史、香港最年輕沉積岩位於哪個島嶼、北角村位於南丫島哪裏等。

居民重視天后誕

碼頭加高迎合出巡

土拓署土木工程處項目組長李民就說，進行計劃前會與持份者溝通，他以糧船灣為例，稱居民重視兩年一度天后誕，該地有一連串慶祝活動，節慶時有數以百計船隻駛至，「所以（計劃）有加多（船）泊位」，又稱天后像屆時亦會出巡並抬到船上，碼頭亦因此加高約1米，「盡量在設計上配合他們（風土民情和習俗）。」根據本月立法會文件，政府估計糧船灣碼頭改善工程總費用8830萬元。

計劃分兩階段，涵蓋23個碼頭。李民就說，首階段10個項目會於兩年內陸續展開，首個項目南丫島北角碼頭兩年前已開始，正值建造期後期，料今年10月完成；其餘已展開的項目包括荔枝莊、滘西村，料需時兩年，另有部分工程亦正招標。

土拓署設計角色「工程獅」亦在書中登場，何萬里說，未來或考慮推出介紹其他工程的圖書，署方亦已設計多個相關角色，包括「技術猿」、「工程督獺」、「測量猿」，「讓市民知道一個工程完成，其實除了工程師，還有不同人付出」。