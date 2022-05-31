教育
星笈中文 第066期

實用寫作：早會演講辭——活動宣傳

【明報專訊】復課後終於可以舉辦校內活動，身為活動籌委，當然希望同學踴躍參與，宣傳活動實不可少，最常見的場合是早會演講。若有機會站在台上向全校師生宣傳，怎樣才能吸引大家參與呢？

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