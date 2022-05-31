Pre-S1取消今年抽樣 沿用過去成績 校長批扼殺求上進者機會

孔偉成稱，考Pre-S1不為學生帶來額外壓力，因成績只會影響學校日後水平，不影響個人。他認為教育的意義是想人進步，而非設法逃避，「覺得不考就不會低分之想法，對好多學校都不公道」；又稱收到家長反映不滿，認為此舉扼殺小四、小五生可獲「升banding」的機會。

由於2020、2022年Pre-S1均暫停抽樣，2023及2024年的升中派位，需參考學生所屬小學2016、2018年的抽樣平均成績。教育局於通函稱，儘管已取消抽樣安排，中學仍可自行選擇是否於8月2日舉行Pre-S1，了解中一新生中英數的強弱項。