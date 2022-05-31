Pre-S1取消今年抽樣 沿用過去成績 校長批扼殺求上進者機會

【明報專訊】教育局隔年於「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1）抽樣成績，以調整每間小學往後Band 1（第一組別）學生比例。局方昨日向小學發通函稱，受新冠疫情影響，教育局諮詢業界後，決定取消今年抽樣安排。小學需沿用2016及2018年Pre-S1抽樣的平均成績，無機會作調整。聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成認為應維持今年抽樣成績，如實反映新冠疫情下學生表現，才是最公道之舉，而不是「怕輸」、不思進取。他認為今次做法等同不予機會力求上進的人，反縱容以逆境為由不求上進。
孔偉成稱，考Pre-S1不為學生帶來額外壓力，因成績只會影響學校日後水平，不影響個人。他認為教育的意義是想人進步，而非設法逃避，「覺得不考就不會低分之想法，對好多學校都不公道」；又稱收到家長反映不滿，認為此舉扼殺小四、小五生可獲「升banding」的機會。
由於2020、2022年Pre-S1均暫停抽樣，2023及2024年的升中派位，需參考學生所屬小學2016、2018年的抽樣平均成績。教育局於通函稱，儘管已取消抽樣安排，中學仍可自行選擇是否於8月2日舉行Pre-S1，了解中一新生中英數的強弱項。
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