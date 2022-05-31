教大伙出版社 推小學基本法國安教材

擬提供到校顧問服務

教大又稱，在職前教師培訓方面，已在大學必修的通識、學校體驗和教育研習課程加入基本法和國安教育元素，並會繼續安排不同學系的學生到內地交流。校方亦正計劃提供到校顧問服務，讓現職教師掌握基本法及國安教育的最新趨勢。

教大推出的小學教材，主題圍繞「《憲法》及《基本法》教育」、「國家安全教育」、「國安法」、「法治精神」及「公民教育」五大學習範疇；亦會涵蓋中華文化及歷史、國旗國徽、國家發展概况，以及其他全球議題等。校長張仁良稱，不少教育界同工反映不知如何入手教國安，團隊構思教材時，特別以「SIR」三大原則為主軸，即Structured（有系統地照顧不同年級學童的需要）、Interesting（生動活潑）及Relevant（從日常生活情境切入）。