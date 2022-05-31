浸大識別「不知飽」機制 盼助研治肥胖症藥物

浸大中醫藥學院教學研究部助理教授王凱亮稱，體重指數（BMI）30或以上屬肥胖，本港有近30%成年人肥胖、20%超重，而現時抗肥胖症藥物不外乎讓人減少進食、增加飽腹感等。他與中醫藥學院臨牀部主任、曾肇添中醫藥臨牀研究教授卞兆祥，識別了一種名為MT1-MMP的蛋白水解酶，在大腦發出飽腹感信號機制中，具調節作用（見圖）。

MT1-MMP肥胖者多有

抑制該種蛋白酶 助傳飽肚信號

團隊以小鼠模型實驗，包括缺少MT1-MMP的小鼠、屬對照組的普通小鼠，牠們進食高脂肪食物後，前者食量少10%、增重低50%，印證缺乏MT1-MMP可避免小鼠進食高脂食物後致胖。團隊進一步做動物模型和培植細胞的分子生物學實驗，發現背後原因是MT1-MMP把GFRAL從腦神經元的表面「剪斷」，阻止了GDF15與GFRAL結合，減少發出飽腹感信號，令人「不知飽」。

王凱亮表示，大部分肥胖的人都有MT1-MMP，因他們大多都有慢性發炎，而MT1-MMP是在炎症情况下增加；由於是身體產生，無關日常食物攝取。他又稱，以藥物抑制MT1-MMP，是研發能有效治療肥胖症藥物的可行策略。

除了浸大，研究團隊成員包括港大、中大、德克薩斯大學休斯頓健康科學中心，以及赫爾辛基大學的科學家。研究結果已刊登於國際知名科學期刊Nature Metabolism，並獲多份有影響力的科學期刊挑選為重點研究介紹。