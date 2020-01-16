教育
常識學堂 第246期

STEAM足迹：翼龍怎樣飛？

【明報專訊】香港中文大學生命科學學院助理教授文嘉棋博士最近有新發現，原來有一種小型翼龍能在水面上起飛呢！而且翼龍不是恐龍，只是恐龍的近親，不要誤會啊！

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