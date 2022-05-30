教育
常識學堂 第246期

新聞解碼：天文台新雷達測暴雨

【明報專訊】雨季來臨，我們可透過天文台的天氣預測，預先知道未來9天雨勢，出門時帶備雨傘，做足準備。降雨預測取自氣象雷達數據，天文台現正試用新雷達，以更早預測雨勢。

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